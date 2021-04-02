В одесском 3-этажном доме произошел взрыв, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В пятницу, 2 апреля, произошел взрыв в Одессе. В результате инцидента в многоквартирном доме есть пострадавшие.
Сообщается, что взрыв произошел в одной из квартир в доме на переулке Хуторской. Взорвалась газовоздушная смесь, после чего произошел пожар.
"Предварительно пострадали 4 человека (состояние уточняется), частично разрушено перекрытие между вторым и третьим этажами и частично разрушен лестничный марш", - говорится в сообщении.
В 15:31 пожар потушили на площади 50 квадратных метров, спасатели эвакуировали 15 жильцов.
Читайте также, в Волновахе случился взрыв на одном из предприятий. В результате происшествия травмы различной тяжести получили два человека, на месте взрыва взрывотехники изъяли остатки предмета, который детонировал.
Кроме того, в Киеве, в Голосеевском районе произошел взрыв на предприятии, пострадали двое работников. Как сообщили правоохранители, предварительно причиной взрыва стали сварочные работы, медики оперативно оказали пострадавшим необходимую помощь.
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