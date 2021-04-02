В пятницу, 2 апреля, произошел взрыв в Одессе. В результате инцидента в многоквартирном доме есть пострадавшие.

Сообщается, что взрыв произошел в одной из квартир в доме на переулке Хуторской. Взорвалась газовоздушная смесь, после чего произошел пожар.

"Предварительно пострадали 4 человека (состояние уточняется), частично разрушено перекрытие между вторым и третьим этажами и частично разрушен лестничный марш", - говорится в сообщении.

В 15:31 пожар потушили на площади 50 квадратных метров, спасатели эвакуировали 15 жильцов.

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Кроме того, в Киеве, в Голосеевском районе произошел взрыв на предприятии, пострадали двое работников. Как сообщили правоохранители, предварительно причиной взрыва стали сварочные работы, медики оперативно оказали пострадавшим необходимую помощь.

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