Суэцкий канал снова стал в "пробке": что произошло [ Редактировать ]
У нефтяного танкера M/T Rumford, который шел по Суэцкому каналу, случились проблемы с двигателем, что привело к его остановке и блокировке дальнейшего движения судов.
Чтобы разблокировать движение к нефтяному судну выдвинулись несколько буксиров. В настоящее время стало известно, что корабль удалось разблокировать и движение по каналу возобновилось.
Отмечается, что танкер M/T Rumford находится в Большом Горьком озере, соединяющем северную и южную части канала. Он идет на север на небольшой скорости. Около танкера остается несколько буксиров.
Ранее мы писали, контейнеровоз, следовавший из Китая в Роттердам, сел на мель, отклонившись от курса из-за сильного ветра. На восстановление движения по Суэцкому каналу потребуется около трех дней. Из-за аварии цена нефти Brent выросла на 5%.
Кроме того, в западной Африке, у берегов Бенина, пираты напали на танкер и похитили 15 членов экипажа. На борту находятся граждане Украины, Румынии и Филиппин. Экипаж состоит из 21 человека Компания находится в тесном контакте с семьями моряков.
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Cудоходство по Суэцкому каналу прекратилось 23 марта после того, как контейнеровоз Ever Given сел на мель. В понедельник, 29 марта, его удалось снять с мели. Для этого из-под днища гигантского судна вычерпали около 30 тысяч кубометров песка, а для спуска на воду использовали 13 буксиров.
На данный момент неясно, что именно стало причиной обрушения