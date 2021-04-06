Чтобы разблокировать движение к нефтяному судну выдвинулись несколько буксиров/ фото: РБК

У нефтяного танкера M/T Rumford, который шел по Суэцкому каналу, случились проблемы с двигателем, что привело к его остановке и блокировке дальнейшего движения судов.

Чтобы разблокировать движение к нефтяному судну выдвинулись несколько буксиров. В настоящее время стало известно, что корабль удалось разблокировать и движение по каналу возобновилось.

Отмечается, что танкер M/T Rumford находится в Большом Горьком озере, соединяющем северную и южную части канала. Он идет на север на небольшой скорости. Около танкера остается несколько буксиров.

Ранее мы писали, контейнеровоз, следовавший из Китая в Роттердам, сел на мель, отклонившись от курса из-за сильного ветра. На восстановление движения по Суэцкому каналу потребуется около трех дней. Из-за аварии цена нефти Brent выросла на 5%.

Кроме того, в западной Африке, у берегов Бенина, пираты напали на танкер и похитили 15 членов экипажа. На борту находятся граждане Украины, Румынии и Филиппин. Экипаж состоит из 21 человека Компания находится в тесном контакте с семьями моряков.

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