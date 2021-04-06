Во вторник, 6 апреля, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила о том, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) готовит специальное решение о мерах на пути вступления Украины в НАТО. Об этом на онлайн-конференции заявила

По ее словам, это связано с национальной системой перехода на евроатлантические стандарты.

Сейчас готовится специальное решение Совета национальной безопасности и обороны, связанное с определением ключевых мер, необходимых для усиления наших евроатлантических стремлений и усиления нашей внутренней работе в этом направлении.

Она также подчеркнула, что одним из элементов решения СНБО будет формирование национальной системы перехода на стандарты НАТО. Причем это будет касаться не только Министерства обороны, но и служб внутренней безопасности и других структур.

Ранее мы писали о том, что Зеленский назвал НАТО единственным путем к окончанию войны на Донбассе.

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