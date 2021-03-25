Вступление Украины в НАТО: названо главное условие [ Редактировать ]
В четверг, 25 марта, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для вступления Украины в НАТО нужен консенсус всех стран-членов Альянса, поэтому точные сроки вступления пока сложно назвать.
С этим (вступлением Украины и Грузии - ред.) должны согласиться все союзники. Поэтому я не могу назвать время, когда союзники посчитают, что Украина и Грузия в полной мере готовы присоединиться к Альянсу.
Он напомнил, что в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте было заявлено, что Украина и Грузия станут членами НАТО.
Мы не определили сроки.
Столтенберг отметил, что западные партнеры помогают Украине и Грузии приблизиться к членству.
Мы помогаем им в проведении реформ в сфере безопасности, укреплении демократического контроля над вооруженными силами, в том, чтобы постепенно приблизиться к стандартам НАТО и приблизиться к членству в Альянсе.
Ранее "Подробности" сообщали, что российская агрессия в Украине заставила НАТО увеличить свой оборонный бюджет и присутствие в Черном море.
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