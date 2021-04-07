В Гвинее началась эпидемия лихорадки Эбола [ Редактировать ]
Источник: AFP
В Гвинее до 12 человек увеличилось число умерших от лихорадки Эбола, количество зафиксированных случаев заболевания составляет 23. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные регионального представительства Всемирной организации здравоохранения в Африке.
За последнюю неделю количество инфицированных вирусом Эбола выросло в Гвинее на 5 человек, умерших - на 3.
Первый случай вируса Эбола, был обнаружен в этом году в Гвинее у медсестры, которая умерла 28 января в городе Гуеке (префектура Нзерекоре). Правительство 14 февраля объявило о начале эпидемии лихорадки Эбола на юго-востоке страны. Власти приступили 23 февраля при поддержке ВОЗ к вакцинации населения в районах повышенного риска. Прививку уже получили 5 365 человек.
В Африке в текущем году еще одна вспышка Эболы произошла на востоке Демократической республики Конго. В провинции Северное Киву сейчас выявлено 12 случаев заболевания, 6 человек умерли.
Что такое вирус Эбола
Вирус Эбола впервые был обнаружен в Конго в 1976 году. Он передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Вирус вызывает лихорадку, кровотечение, рвоту и диарею. Вирус быстро распространяется среди людей через жидкости организма. Умирает две трети зараженных.
Исследования установили, что вирус Эболы сохраняется в сперме более 550 дней после выздоровления пациента. Таким образом, он может передаваться половым путем.
Самая крупная вспышка вируса Эбола произошла в Западной Африке в 2013-2016 годах, когда погибли более 11 тысяч человек. Вторая крупная вспышка началась в августе 2018 года. Только в Конго лихорадка унесла более 2 200 жизней.
Ранее мы писали о том, что коронавирус в Украине будут лечить препаратом от Эболы.
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