В Гвинее до 12 человек увеличилось число умерших от лихорадки Эбола, количество зафиксированных случаев заболевания составляет 23. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные регионального представительства Всемирной организации здравоохранения в Африке.

За последнюю неделю количество инфицированных вирусом Эбола выросло в Гвинее на 5 человек, умерших - на 3.

Первый случай вируса Эбола, был обнаружен в этом году в Гвинее у медсестры, которая умерла 28 января в городе Гуеке (префектура Нзерекоре). Правительство 14 февраля объявило о начале эпидемии лихорадки Эбола на юго-востоке страны. Власти приступили 23 февраля при поддержке ВОЗ к вакцинации населения в районах повышенного риска. Прививку уже получили 5 365 человек.

В Африке в текущем году еще одна вспышка Эболы произошла на востоке Демократической республики Конго. В провинции Северное Киву сейчас выявлено 12 случаев заболевания, 6 человек умерли.

Что такое вирус Эбола

Вирус Эбола впервые был обнаружен в Конго в 1976 году. Он передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Вирус вызывает лихорадку, кровотечение, рвоту и диарею. Вирус быстро распространяется среди людей через жидкости организма. Умирает две трети зараженных.

Исследования установили, что вирус Эболы сохраняется в сперме более 550 дней после выздоровления пациента. Таким образом, он может передаваться половым путем.

Самая крупная вспышка вируса Эбола произошла в Западной Африке в 2013-2016 годах, когда погибли более 11 тысяч человек. Вторая крупная вспышка началась в августе 2018 года. Только в Конго лихорадка унесла более 2 200 жизней.

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