В воскресенье, 11 апреля, в NASA намерены совершить первую попытку полета вертолета Ingenuity на Марсе. Это будет первый в истории полет за пределами Земли. Об этом говорится на сайте американского космического агентства.

Трансляцию события будут проводить в социальных сетях и на сайте ведомства через несколько часов после запуска.

Дата полета может измениться, поскольку инженеры работают над развертыванием, предполетной проверкой и позиционированием аппаратов как Perseverance, так и Ingenuity.

Во время первого полета вертолет должен подняться на высоту в три метра. В следующих полетах планируется, что он будет летать на уровне пяти метров над поверхностью планеты.

Вес Ingenuity составляет менее 2 кг. Его доставили на планету 18 февраля внутри марсохода Perseverance. Вертолет может совершить до пяти полетов на высоте до 10 м за весь период исследований. Оснащенный двумя камерами он способен зависать в воздухе до 30 секунд для фотографирования местности.

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Кроме того, NASA выпустило первую запись марсохода Perseverance, но загадочный шум сбивает ученых с толку. Звукозапись также включает жуткие звуки скрежета, лязга и ударов, которые по земным стандартам были бы довольно тревожными.

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