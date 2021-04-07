В Украине за минувшие сутки, 6 апреля, зафиксировано 15 415 новых случаев коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки заболели 636 детей и 437 медработников.

Сделано 59 049 ПЦР-тестов, 23 778 ИФА-тестов и 57 397 экспресс-тестов на антиген.

За минувшие сутки:

летальных случаев - 481;

выздоровели - 11 472 человека;

За все время пандемии в Украине:

заболели - 1 784 579 человек;

выздоровели - 1 373 851 человек;

летальных исходов - 35 498.

Больше всего случаев зарегистрировано в:

Киеве - 1 417,

Одесской области - 1 236,

Киевской области - 1 092,

Львовской области - 1 085,

Харьковской области - 1 017.

Ранее сообщалось, что в Украине резко возрос уровень вакцинации от коронавируса. Также Дмитрий Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине. Кроме того, врач-инфекционист Ольга Голубовская шокировала заявлением об опасном лекарстве от коронавируса.

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