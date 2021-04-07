Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки, 6 апреля, зафиксировано 15 415 новых случаев коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За сутки заболели 636 детей и 437 медработников.
Сделано 59 049 ПЦР-тестов, 23 778 ИФА-тестов и 57 397 экспресс-тестов на антиген.
За минувшие сутки:
- летальных случаев - 481;
- выздоровели - 11 472 человека;
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 1 784 579 человек;
- выздоровели - 1 373 851 человек;
- летальных исходов - 35 498.
Больше всего случаев зарегистрировано в:
- Киеве - 1 417,
- Одесской области - 1 236,
- Киевской области - 1 092,
- Львовской области - 1 085,
- Харьковской области - 1 017.
Ранее сообщалось, что в Украине резко возрос уровень вакцинации от коронавируса. Также Дмитрий Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине. Кроме того, врач-инфекционист Ольга Голубовская шокировала заявлением об опасном лекарстве от коронавируса.
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