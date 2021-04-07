Когда придет потепление: названа дата [ Редактировать ]
Уже в это в воскресенье, 18 февраля, в Украине придет потепление. А со следующей недели ожидается теплая погода. Об этом сообщает "УкрГидрометцентр".
Так, с воскресенья прекратятся ночные заморозки, а дневная температура уже будет выше 10 градусов.
На следующей неделе ожидаем более-менее теплую погоду. Но также, если будет облачно, то максимум 10 градусов тепла, если солнечно - то 15-16 градусов тепла.
Ранее мы писали о том, что в некоторых городах Украины погода шокировала жителей страны. Так, за окном прошел снег. Пользователи сети делятся кадрами "весеннего сюрприза".
Ранее сообщали, какой будет погода в Украине летом. По прогнозу синоптиков, ожидается: жара, бури и грады.
В апреле 2021 года среднемесячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. Это около средних многолетних значений.
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