Из рейсового автобуса "Ривне-Киев" украли пакет с 1,4 миллионами гривен [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Житомирской области на трассе "Киев-Чоп" из рейсового автобуса "Ривне-Киев" украли пакет с 1,4 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Кража произошла 5 апреля около 11:00 во время остановки на отдых. К бусу подъехал автомобиль, который следовал за ним. В салон зашел мужчина и, не скрываясь, забрал одну из передач, которые водитель вез в Киев.
Пассажиры автобуса заподозрили нехорошее, подняли крик и сообщили водителю. Тот вызвал полицию. К счастью, наблюдательный пассажир запомнил номер подозрительной машины.
Случайные очевидцы происшествия из местных жителей даже взялись преследовать наглого вора. По тревоге были подняты все наряды Патрульной полиции в области. Полицейские остановили беглеца на проселочной дороге, куда тот свернул, пытаясь скрыться от преследования.
За рулем Peugeot Expert находился 35-летний житель Ровенской области. На допросе он признался, что успел закопать пакет у лесополосы. В свертке находились около 1,4 млн грн.
Полицейские установили владельца и выяснили, что эта передача направлялась в столицу, где пакет должны были забрать по договоренности.
Известно, что задержанный ранее работал на этом рейсовом маршруте и мог знать, когда с водителем отправляются ценные передачи. Утром в Ривне мужчина убедился, что нужный ему пакет вручили водителю маршрутки, и проследовал за ним на собственном авто.
Авантюриста будут судить по ч. 5 ст. 186 Уголовного кодекса Украины - грабеж в особо крупных размерах. Ему грозит от 8 до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее мы сообщали, что в Одессе грабители похитили почти миллион гривен у инженера строительной фирмы, который получил деньги в банке для выплаты зарплаты сотрудникам.
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