На территории высокогорий украинских Карпат резко ухудшатся погодные условия. В связи с сильными снегопадами появилась угроза схождения снежных лавин.

Синоптики рассказывают, что 8 апреля ожидается интенсивный прирост снежного покрова на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей и среднегорье Львовской области.

Отмечается, что риску схождения снежных лавин спасатели придали 3 уровень опасности. Туристов призвали в это время отказаться от посещений высокогорий, чтобы не подвергать жизни высокому риску.

Читайте также, погода в Украине в четверг, 8 апреля, будет все еще прохладной, а в части областей будет идти дождь и мокрый снег. Днем воздух прогреется в среднем до +6...+9 градусов. Холоднее всего будет в Волынской и Ривненской областях – +5...+7 градусов, теплее всего – в Одесской области – +9...+11 градусов.

Кроме того, снежная лавина мокрого снега сошла с горы Плай в украинских Карпатах, ущерба не зафиксировано. Линия отрыва лавины с горы зафиксирована на высоте 1270 метров, объем - 10 500 кубических метров.

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