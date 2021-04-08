Глава МИД Польши срочно вылетает в Киев [ Редактировать ]
В связи с возникшей угрозой новой российской агрессии на границах Украины министр иностранных дел Польши Збигнев Рау осуществит срочный визит в Киев. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Польши в Twitter.
Ранее в украинском ведомстве сообщали, что во время визита глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и Рау обсудят вопросы сотрудничества Украины и Польши в рамках международных организаций и региональных форматов.
Также главы внешнеполитических ведомств уделят особое внимание последним действиям России, среди которых обострение ситуации на Донбассе и во временно оккупированном Крыму, наращивание российских войск у границ Украины, увеличение интенсивности российской пропаганды.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет открывать огонь на Донбассе только в случае возникновения угрозы ее войскам. 26 марта на Донбассе произошло резкое обострение ситуации. Тогда в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военнослужащих, двое получили ранения. Только 6 апреля на фронте погибли трое бойцов ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный путь к окончанию войны - вступление Украины в НАТО.
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