США готують нові санкції проти оточення Путіна [ Редактировать ]
Сполучені Штати можуть запровадити нові санкції проти оточення Путіна. За даними агентства Блумберг, адміністрація Байдена вже завершила перевірку ймовірного втручання Росії в американські вибори та участі в кібернападах на державні органи.
І нині складають санкційний список. Туди, окрім людей, близьких до очільника Кремля, можуть потрапити й структури, які організовували кібератаки. У березні президент США вже оголосив про санкції проти російських чиновників через арешт та отруєння Навального.
по теме
Президент США Джо Байден іще на рік продовжив санкції проти Росії через кібератаки. Йдеться про указ, виданий Бараком Обамою 1 квітня 2015 року - документ, зокрема, передбачає блокування рахунків росіян
Санкції передбачають блокування рахунків для росіян, чия зловмисна діяльність загрожувала кіберзахисту США
Сполучені Штати можуть запровадити нові санкції проти оточення Путіна. За даними агентства "Блумберг", адміністрація Байдена вже завершила перевірку ймовірного втручання Росії в американські вибори та участі в кібернападах на державні органи
За даними агентства "Блумберг", адміністрація Байдена вже завершила перевірку ймовірного втручання Росії в американські вибори та участі в кібернападах на державні органи. І нині складають санкційний список
За словами держсекретаря Ентоні Блінкена: кілька років тому Анкара уклала велику угоду з російською компанією, яка входить до складу оборонного чи розвідувального сектору уряду РФ