Сполучені Штати можуть запровадити нові санкції проти оточення Путіна. За даними агентства Блумберг, адміністрація Байдена вже завершила перевірку ймовірного втручання Росії в американські вибори та участі в кібернападах на державні органи.

І нині складають санкційний список. Туди, окрім людей, близьких до очільника Кремля, можуть потрапити й структури, які організовували кібератаки. У березні президент США вже оголосив про санкції проти російських чиновників через арешт та отруєння Навального.