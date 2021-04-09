151 депутат подписал запрос к Генпрокурору относительно преследования НАБУ агрохолдинга "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка. В обращении говорится о конфликте интересов директора НАБУ в этих делах и о решении суда о передаче их незаангажированным следственным органам, которое до сих пор не выполнила Генпрокуратура. Об этом сообщают Українські новини.

Об этом говорится в обращении народных депутатов к Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой. Этим обращением народные депутаты отреагировали на письма коллектива группы компаний "Укрлендфарминг" в связи с пятилетним уголовным преследованием руководителя и основателя группы компаний "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины. В запросе депутаты отмечают, что преследование компании приводит к существенным потерям для экономики, а сам директор НАБУ Артем Сытник имеет признанный судебным решением конфликт интересов в этих делах.

"Это преследование вызывает подозрения в заангажированном отношении директора НАБУ Артема Сытника к компании и ее акционеру", - пишут нардепы.

За время такого преследования агрохолдинга директором НАБУ компания потеряла 13 000 рабочих мест из-за закрытия 37 предприятий, а бюджет страны - около 1,5 млрд грн недополученных налогов из-за уменьшения объемов производства только за прошлый год. "За 10 лет агрохолдинг инвестировал в экономику Украины более 3 млрд долларов, в том числе благодаря привлечению средств иностранных инвесторов и кредитных средств, предоставленных компании международными финансовыми учреждениями. Только за последние три года предприятия компании уплатили порядка 7,7 млрд грн налогов, создавали 1% ВВП Украины ... Компания "Укрлендфарминг", предприятия которой расположены в 22 областях Украины, играет важную роль и в социальной жизни в городах и селах. Агрохолдинг оказывал социальную помощь 706 населенным пунктам Украины, работал с 298 000 арендодателями земельных паев", - говорится в обращении.

Поскольку все это время "Укрлендфарминг" и бюджет несут финансовые и репутационные потери, депутаты просят Генпрокурора взять под личный контроль соблюдение законности в указанных делах и выполнить решение Печерского суда от 21 января о передаче дела VAB банка от НАБУ к незаангажированным следственным органам.

Ранее на брифинге в Верховной Раде народный депутат Павел Павлиш заявил: "Обсуждается вопрос создания временной следственной комиссии по этому вопросу. Нашей целью является показать бизнесу, что парламент заботится о соблюдении законности, прав каждого украинца. Призываем Генерального прокурора взять под личный контроль осуществления досудебного расследования, проверить законность его рассмотрения". Для создания ВСК достаточно 150 голосов народных депутатов.

Напомним, что дело НАБУ против бывшего и.о. руководителя НБУ Писарука и бизнесмена Бахматюка касается якобы нецелевого использования рефинансирования, предоставленного НБУ "ВиЭйБи банку". Эти обвинения опровергаются официальными экспертизами и выводами проверок Фонда гарантирования вкладов: все средства полученного банком рефинансирования были потрачены по прямому назначению (на выплаты вкладчикам банка).