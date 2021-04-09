Кремль отказался от переговоров лидеров "нормандской четверки" - ОП [ Редактировать ]
Россия отказалась от переговоров лидеров "нормандской четверки". Провести такие переговоры украинская сторона запросила, как только произошло обострение на Донбассе.
Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.
Он отметил, что сейчас планируются переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Как только произошло обострение на фронте, мы сразу попросили переговоры со всеми тремя представителями "нормандской четверки". Кремль отказался", - заявил Жовква.
Напомним, 26 марта на Донбассе произошло резкое обострение ситуации. Тогда в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военнослужащих, двое получили ранения. Только 6 апреля на фронте погибли трое бойцов ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный путь к окончанию войны - вступление Украины в НАТО.
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