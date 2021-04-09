Всемирная организация здравоохранения не рекомендует смешивать разные типы вакцин от COVID-19 при иммунизации пациентов.

В настоящее время нету точных данных о том, как действуют разные препараты для вакцинации от коронавируса на каждый конкретный организм.

Отмечается, что вакцины, производства компаний Pfizer, Moderna - это мРНК. AstraZeneca выпускает препарат векторный, а CoronaVac - инактивированные вирусные вакцины. На данный момент препараты не взаимозаменяемы.

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Кроме того, в Индии расследуют безопасность вакцин от коронавируса, которыми будут прививать население страны. Вероятнее всего, отчет по этому поводу будет готов уже на следующей неделе.

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