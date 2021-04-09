Индия расследует безопасность вакцин [ Редактировать ]
В Индии расследуют безопасность вакцин от коронавируса, которыми будут прививать население страны. Выяснять будут вероятность появления тромбов после вакцинации. Об этом сообщает mint.
Индийские эксперты расследуют, возможны ли побочные эффекты после вакцинации от коронавируса вакцинами, которые используют в стране. Речь идет о случаях свертывания крови.
"Мы изучаем побочные эффекты сгустков крови, которые наблюдались у людей, получавших вакцину Covishield и Covaxin, даже если это был легкий случай", - говорится в сообщении.
Вероятнее всего, отчет по этому поводу будет готов уже на следующей неделе.
Отметим, что в Индии население вакцинируют двумя вакцинами - Covishield и Covaxin. Предполагается, что 90% населения получат вакцину Covishield/AstraZeneca (почти 83 миллиона человек), а остальных вакцинируют препаратом Covaxin от Bharat Biotech International. Обе они выпускаются в Индии.
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