В китайском районе Синьцзян более 20 человек застряли в угольной шахте, которую затопило в результате аварии. Об этом сообщает Reuters.

Изначально в шахте находились 29 рабочих. Восемь горняков были спасены, а 21 шахтер остался заблокированным.

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На данный момент на месте происшествия ведутся спасательные работы.

В феврале сообщалось о том, что в 2020 году в Китае на производстве погибли более 27,4 тыс. человек.

Сведения следуют из доклада Государственного статистического управления КНР, согласно которому смертность в результате промышленных аварий за 2020 год оценивается в 1,3 на 100 тыс. человек, что на 11,7% меньше в сравнении с показателями 2019 года.

Ранее мы писали о том, что в Волынской области в шахте оборвалась клеть, пострадали горняки. Все пострадавшие - жители Нововолынска и ближайших сел - госпитализированы. Их состояние стабильное, угрозы жизни нет.

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