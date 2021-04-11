Победить пандемию коронавируса в Украине можно было бы за три недели, если бы все граждане в течение этого времени постоянно ходили в масках. Об этом заявил главный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко в интервью Янине Соколовой.

Ляшко сослался на результаты исследования Центра по контролю и профилактике заболевания в США (CDC) и объяснил, что соблюдение масочного режима позволит "пройти эпидемию".

"Есть исследования CDC. Они сказали, что если бы все люди в течение трех недель носили маски, не снимая, коронавирусная болезнь была бы преодолена. Не снимайте маски, носите, и мы пройдем эпидемии", - сказал он.

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Главный санитарный врач призвал всех людей носить маски, мыть водой с мылом или обрабатывать антисептиком руки и избегать скопления людей. Кроме того, он советует вакцинироваться и не только от коронавируса, но и от других опасных болезней.

Ранее сообщалось, что Украина получит вакцину от COVAX на следующей неделе. Глобальный механизм COVAX отправил первые партии вакцин от коронавируса уже более 100 странам мира.

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