Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба за 11 дней провел 16 телефонных разговоров с главами внешнеполитических ведомств. В результате бесед Украина получила сигнал солидарности от международных партнеров.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в Facebook.



"Украина получила мощный сигнал солидарности от международных партнеров. Все больше стран решительно заявляют о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне эскалации Россией ситуации по безопасности", - заявил Николенко.

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В частности, за последние 11 дней глава МИД Украины Дмитрий Кулеба переговорил с коллегами из:

Великобритании,

США,

Германии,

Франции,

Греции,

Грузии,

Дании,

Эстонии,

Канады,

Латвии,

Молдовы,

Чехии,

Польши,

Словакии и других стран.

Кроме того, он имел разговор с Верховным представителем ЕС и Генеральным секретарем ОБСЕ.

Напомним, что 30 марта президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон провели переговоры в режиме видеоконференции, на которых обсуждали ситуацию на Донбассе.

Как сообщали "Подробности", 1 апреля послы стран-членов НАТО провели встречу, на которой обсуждалась эскалация ситуации на востоке Украины и стягивание к границе российских войск.

Вместе с тем в МИД России слухи о возможном военном конфликте с Украиной назвали "очередным фейком".

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