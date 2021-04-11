Украина получила важный сигнал от международных партнеров на фоне агрессии РФ [ Редактировать ]
Источник: Викимедиа
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба за 11 дней провел 16 телефонных разговоров с главами внешнеполитических ведомств. В результате бесед Украина получила сигнал солидарности от международных партнеров.
Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в Facebook.
"Украина получила мощный сигнал солидарности от международных партнеров. Все больше стран решительно заявляют о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне эскалации Россией ситуации по безопасности", - заявил Николенко.
В частности, за последние 11 дней глава МИД Украины Дмитрий Кулеба переговорил с коллегами из:
- Великобритании,
- США,
- Германии,
- Франции,
- Греции,
- Грузии,
- Дании,
- Эстонии,
- Канады,
- Латвии,
- Молдовы,
- Чехии,
- Польши,
- Словакии и других стран.
Кроме того, он имел разговор с Верховным представителем ЕС и Генеральным секретарем ОБСЕ.
Напомним, что 30 марта президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон провели переговоры в режиме видеоконференции, на которых обсуждали ситуацию на Донбассе.
Как сообщали "Подробности", 1 апреля послы стран-членов НАТО провели встречу, на которой обсуждалась эскалация ситуации на востоке Украины и стягивание к границе российских войск.
Вместе с тем в МИД России слухи о возможном военном конфликте с Украиной назвали "очередным фейком".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Кулеба призвал Германию и Францию проявить более активную позицию в рамках "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина и Франция) по урегулированию конфликта на востоке Украины. Он напомнил, что "нормандский формат" и Минские соглашения дали результаты в виде стабилизации ситуации, обмена пленными и прекращения огня
В четверг, 1 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор со своим канадским коллегой Марком Гарно
Россия обязана выполнить международные обязательства, которые она подписала в рамках ОБСЕ
В ходе обстрелов на Донбассе 10 апреля погиб старший солдат Вооруженных сил Украины
За минувшие сутки боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня