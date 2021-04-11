Кремль готов участвовать в новом саммите "нормандской четверки" при условии, если будут выполнены хоть какие-то договоренности по итогам переговоров в Париже. Такое заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он отметил, что Москва будет настаивать на проведении нового саммита в нормандском формате после того, как "стороны выполнят хоть какие-то предыдущие договоренности".



Песков подчеркнул, что представители стран "нормандской четверки" поддерживают контакт и занимаются подготовкой новой встречи в подобном формате.

Напомним, что по итогам саммита в Париже были достигнуты следующие договоренности:

отвод сил на трех участках фронта, проведение обмена пленными по формуле "всех на всех",

имплементация "формулы Штайнмайера" о порядке выборов на Донбассе и его деоккупации в украинском законодательстве.

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Напомним, что 30 марта президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон провели переговоры в режиме видеоконференции, на которых обсуждали ситуацию на Донбассе.

Как сообщали "Подробности", 1 апреля послы стран-членов НАТО провели встречу, на которой обсуждалась эскалация ситуации на востоке Украины и стягивание к границе российских войск.

Вместе с тем в МИД России слухи о возможном военном конфликте с Украиной назвали "очередным фейком".

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