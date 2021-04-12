Дворічна Ніколь із Києва потребує допомоги. У дівчинки епілепсія важкої форми. З кожним новим нападом мозок зазнає незворотних ушкоджень. А судоми трапляються мало не щогодини. Дівчинці потрібна термінова операція за кордоном, але грошей на неї батьки не мають.

Маленька Ніколь ось уже два роки, від самого народження, страждає від сильних судом. Дівчинка народилася з ранньою симптоматичною епілептогенною енцефалопатією. Простіше кажучи, важкою формою епілепсії. Усе через недбалість лікарів. У пологовому будинку не помітили, що породіллі негайно потрібна допомога. Через тривалий безводний період в утробі матері мозок дитини зазнав ушкоджень. Коли медики кинулися, було вже запізно.

Ольга Ткачук, мама дівчинки:

Родилась она путем кесеревого сечения, потому что у нас был долгий безводный период. Врачи увидели то, что у нас уже нету жизнедеятельности ребенка.

Після пологів дитина потрапила до реанімації. Лікарі навіть не давали шансів на життя.

Ольга Ткачук, мама дівчинки:

Когда меня завели к ребенку у нее торчали трубки со всех сторон и у нее уже были судорги. У нее былпа низка сатурация большое сердцебиения 200 ударов. В один момент у нее произошла остановка дыхания. Каждый день я приходила под дверь реанимации и думала, что я сегодня увижу, или увижу я свою дочь живой.

Однак сталося диво. Ніколь вижила. Щоправда, повноцінно жити заважає хвороба. Мозок дівчинки в постійній активності. Через це ледь не кожну годину її тіло пронизує пекельний біль.

Ольга Ткачук, мама дівчинки:

С каждой судоргой у нее разрушаются нейроны тоесть мозг вот потихоньку как бы разрушается. Уровень развития Николь можно приранвять к грудному ребенку тоесть она постоянно сон-судорги.

Батьки випробували вже більшість визнаних у світі протисудомних препаратів, але вони не допомагають. Тож єдиний вихід - хірургічне втручання. В Україні таких високоточних операцій не роблять. Подарувати Ніколь шанс на повноцінне життя зголосилися в одній з іспанських клінік.

Антоніо Руссі, лікар іспанської клініки "Текнон":

Така операція має мінімальні ризики, адже не потрібно робити трепанації черепа. Робиться внутрішньочерепне обстеження за допомогою внутрішніх електродів. Це допомагає точно встановити епілептичний осередок, який потім ми видаляємо. Прогнози такі більше ніж 60 відсотків, що після операції в Ніколь зникнуть напади назавжди. І 80 відсотків, що їхня кількість стане мінімальною. Тобто пацієнтка зможе повноцінно жити.

Операцію на мозку дитині потрібно зробити якнайшвидше. Однак ціна такої процедури захмарна - 90 тисяч євро. Для родини ця сума непосильна. Тож батьки просять усіх небайдужих допомогти врятувати життя їхньої донечки.

Реквізити для допомоги:

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Ткачук Ольга Михайлівна

38(093)553-45-41 (мама Ніколь)