В столице Японии Токио для спортсменов, прибывших для участия в Олимпийских Играх, у которых будут наблюдаться симптомы коронавирусной инфекции, поселят в отдельную гостиницу, где те будут проходить самоизоляцию.

В настоящее время команда организаторов занимается подготовкой 300 номеров для инфицированных COVID-19 участников Олимпийских Игр. Здание отеля будет находится вблизи олимпийского городка. Всего планируется, что спортсмены проведут в отеле десять дней на карантине.

Отмечается, что комитет рассматривает возможность зарезервировать для этого весь отель. К тому же, чтобы защитить водителей, которые будут перевозить от аэропорта до гостиницы зараженных спортсменов, будут разработаны специальные автомобили с системой изоляции от инфицирования.

Читайте также, правительство Китая заявило, что готово предоставить помощь в виде вакцин от коронавируса 80 странам и трем международным организациям для вакцинации спортсменов на Олимпиаде. Согласно статистике, в настоящее время 60% мирового запаса вакцин от COVID-19 приходится на богатые страны.

Кроме того, в японском регионе Осака отменили проведения эстафеты с олимпийским огнем в связи с пандемией коронавирусной инфекции и введенными карантинными ограничениями. Одно из важнейших событий летних Олимпийских игр началось 25 марта 2021 года в префектуре Фукусима.

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