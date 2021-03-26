На штат Альбама в США обрушился сильнейший торнадо, который валил деревья и разрушал дома местных жителей. В результате стихии погибли, по меньшей мере пять человек. Об этом сообщает APnews.

Торнадо пронеслось по Алабаме в четверг, 25 марта. Стихия оставила тысячи людей без крыши над головой и электричество. Известно, что погибли, по меньшей мере, порядка пяти человек и не известно, сколько людей получили ранения.

Известно, что погибли люди в округе Калхун на востоке Алабамы. А в округе Шелби семья еле успела сбежать из дома, который превратился в развалины в результате стихии.

В городе Пелхэм и в округе Шелби царит настоящий хаос. Во многих домах снесло верхние этажи и крыши. Кроме того, поваленные деревья заблокировали дороги и движенье по улицам, поврежден опоры инженерных сетей. Шериф из округа Шелби говорит, что все местные жилые постройки были полностью разрушены.

По состоянию на вечер четверга более 35 тысяч жителей Алабамы остались без электричества.

Спасатели и власти организовали убежища для людей, которые пострадали в результате стихии. Кроме того, поисково-спасательные работы усложнились из-за плохой погоды, которая не прекращается.

Напомним, в субботу, 20 марта, на Японию обрушилось землетрясение мощностью семь баллов. Был риск возникновения цунами, поэтому жителям прибрежных территорий советовали временно переместиться на повышение.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии произошло мощное землетрясение. Также мы писали о том, что землетрясение в Японии ударит дефицитом процессоров и видеокарт.

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