Украина сыграла ключевую роль в подготовке первого полета человека в космос и на сегодняшний день входит в "клуб космических держав", занимая достойное место среди 13 его участников. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Facebook по случаю Дня космонавтики.

Романтическая мечта, ставшая стратегическим направлением. Такими словами я бы охарактеризовал космическую отрасль. 60 лет назад состоялся первый полет человека в космос. Без лишней скромности скажу, что без Украины он был бы невозможен. Украинские конструкторы играли ключевую роль в реализации советской космической программы.

Глава государства подчеркнул, что несмотря на все вызовы, украинские конструкторы продолжают проектирование и запуск спутников, пилотируемых кораблей и орбитальных станций.

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Задача государства в космической отрасли сейчас состоит из двух пунктов. Мы должны сохранить все, что сделано старшими поколениями. И одновременно - прилагать все усилия, чтобы успехи прошлых лет были не единственными. Наше поколение должно сделать свой заметный вклад в развитие ракетно-космической отрасли.

Зеленский считает, что в условиях военной агрессии развитие космической отрасли необходимо считать ключевым элементом национальной безопасности и обороны. Это еще один стимул восстановить лидерство и статус ведущего аэрокосмического государства. Заявленные планы необходимо воплощать в конкретных шагах, и Зеленский их перечислил:

создание Государственной космической программы;

возобновление финансирования стратегически важных проектов, в частности космической системы "Сич-2-1".

оптимизация отрасли, развитие государственно-частного партнерства и международная кооперация.

получение Украиной ассоциированного членства в Европейском космическом агентстве.

Напомним, что Украина ведет переговоры с американской компанией SpaceX о запуске на околоземную орбиту украинского спутника дистанционного зондирования Земли "Сич 2-1". В Государственном космическом агентстве заявили, что работы по созданию спутника выполнены на 85%, по созданию наземного сегмента (центр управления) - на 45%.

1 февраля министр стратегической промышленности Олег Уруский написал в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский поставил задание запустить на орбиту спутник "Сич 2-1" в честь 30-летия независимости Украины. Крайний срок - не позднее конца 2021 года.

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"Подробности" сообщали, что 24 февраля 2021 года Кабмин назначил новым председателем Государственного космического агентства Украины Тафтай Владимира Владимировича.