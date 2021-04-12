Космическая отрасль в Украине: Зеленский сделал заявление [ Редактировать ]
В понедельник, 12 апреля, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о перспективах космической отрасли Украины. О планах он рассказал в Telegam.
Сейчас Украина входит в "клуб космических держав" и занимает достойное место среди 13 участников. Несмотря на все вызовы, наши конструкторы продолжают проектирования и запуск спутников, пилотируемых кораблей, орбитальных станций.
Так, задача государства состоит из двух пунктов:
- сохранить все, что сделано старшими поколениями,
- прилагать все усилия для новых успехов.
В условиях военной агрессии это направление необходимо считать ключевым элементом национальной безопасности и обороны. Это еще один стимул восстановить лидерство и статус ведущего аэрокосмического государства.
Создание Государственной космической программы даст понимание, что и как власти будут делать, чтобы достичь масштабной цели по утверждению отрасли. Зеленский также отметил необходимость в полном объеме возобновить финансирование стратегически важных проектов, в частности космической системы "Сич-2-1".
Кабмин принял постановление, которое позволит выделять больше денег.
На повестке дня - оптимизация отрасли, развитие государственно-частного партнерства, международная кооперация. Далее - достижение Украиной ассоциированного членства в Европейском космическом агентстве.
Напомним, что Владимир Зеленский подписал закон №1359-IX о предоставлении роженицам государственной помощи "пакет малыша"
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