В Україні вже сім років продовжується неоголошена війна [ Редактировать ]
Сьогодні сьома річниця захоплення Слов'янська російськими військовиками. 12 квітня 2014 року близько двох десятків озброєних людей захопили будівлі відділу МВС, міської адміністрації та СБУ. Невдовзі мер Слов'янська Неля Штепа заявила, що нападники це "народні ополченці", які намагаються захиститися від "київської влади".
Втім, пізніше особи цих "ополченців" було встановлено - виявилося, що захоплення установ здійснював спеціальний загін ГРУ РФ. Будівлю СБУ загарбники перетворили на катівню, куди кидали людей, яких хапали просто на вулицях як "підозрілих".
Під контроль України місто повернулося майже за три місяці. Захоплення російськими спецпризначенцями Слов'янська та інших українських населених пунктів у квітні 14 року, на додачу до анексії Криму, стало початком неоголошеної війни, яка триває вже сім років. Для порівняння - довше, ніж найбільша в історії людства Друга Світова.
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