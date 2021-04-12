Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в результате наращивания российских войск у границы Украины, численность военных Россия вскоре должна удвоиться.

Об этом он заявил в ходе встречи с послом Швеции в Украине Тобиасом Тибергом, передает пресс-служба Офиса президента.

Также в ходе встречи стороны обсудили обострение российской стороной ситуации на Донбассе и нарушения ею режима прекращения огня.

Ермак отметил важность скоординированных действий на международном уровне по недопущению эскалации ситуации и привлечения России к ответственности за ее военные действия.

Напомним, что 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Донбасс. Глава государства посетил позиции украинской армии на линии разграничения и пообщался с военнослужащими. В пятницу, 9 апреля, поездка Зеленского в регион продолжается.

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