Препарат для иммунизации от коронавирусной инфекции, производства американской фармацевтической компании Johnson&Johnson, запретили применять на территории Европейского Союза в связи с информацией об образовании тромбов после вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В Европе решили отложить развертывание компании по иммунизации препаратом на неопределенный срок, пока не будут доподлинно выяснены обстоятельства развития редкой патологии.

Нам известно о чрезвычайно редком заболевании, которое возникает у людей, получивших нашу вакцину от коронавируса ... Мы изучаем эти случаи с европейскими органами здравоохранения. Мы приняли решение отложить развертывание нашей вакцины в Европе.

Отмечается, что компания работает в тесном сотрудничестве с медицинскими экспертами и органами здравоохранения, а также решительно поддерживает открытую передачу информации медицинским работникам и общественности.

Ранее мы писали, что в США рекомендовали приостановить использование вакцины Johnson & Johnson. По состоянию на 12 апреля в стране было введено более 6,8 млн доз вакцины J&J, при этом зарегистрировано 6 случаев возникновения редкого и тяжелого типа тромбозов.

Кроме того, в Украине со вторника, 13 апреля, начинается процесс вакцинации населения против коронавируса препаратом CoronaVac. Министерство здравоохранения закончило все процессы проверки лабораторного контроля вакцины против коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac Biotech.

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