Цена самой популярной в мире криптовалюты растет на фоне IPO/ фото: UA.News

Стоимость криптовалюты Bitcoin по состоянию на 14 апреля 2021 года перевалила за 64 тысячи долларов. На 9:00 по киевскому времени цена биткоина выросла на 6,46% и достигла уровня 64 759 долларов.

Общая сумма рыночной капитализации Bitcoin выросла до 1,21 трлн долларов. Таким образом, рост капитализации за сутки составил почти 74 млрд долларов.

Отмечается, что цена самой популярной в мире криптовалюты растет на фоне предстоящего IPO (крупнейшей в США криптобиржи Coinbase). Известно, что Bitcoin занимает 70% всего рынка криптовалют, только за 2020 год стоимость криптовалюты взлетела в 7 раз.

Напомним, 13 апреля 2021 года стоимость биткоина побила исторический рекорд в 62 тысячи долларов. В этом году крупнейшая в мире криптовалюта выросла в цене более чем вдвое на фоне растущего признания ее в качестве инвестиции и средства платежа.

Кроме того, американский журнал Forbes по итогам 2020 года составил список наиболее состоятельных представителей бизнеса в сфере криптовалют. Издание учитывало не только стоимость цифровых активов, но и доли в связанных с фигурантами компаниях и традиционных финансовых активах.

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