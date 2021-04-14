В среду, 14 апреля, в Верховной Раде появился текст законопроекта о ликвидации Окружного административного суда Киева. Вместо него президент Владимир Зеленский предлагает создать Киевский городской окружной административный суд. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента, где появился текст документа.

Ликвидировать Окружной административный суд города Киева. Образовать Киевский городской окружной административный суд с местонахождением в городе Киеве. Территориальная юрисдикция Киевского городского окружного административного суда распространяется на город Киев.

Со дня вступления в силу данного закона ОАСК прекратит осуществление правосудия.

До начала работы Киевского городского окружного админсуда дела, подсудные ОАСК, территориальная юрисдикция которого распространяется на столицу, рассматривает и решает Киевский окружной административный суд.

Напомним, что Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева" и призвал воспринимать это как "сигнал к любому суду, который предал уважение к закону".

Ранее сообщалось, что глава ОАСК предлагает ввести в Украине должности мировых судей.