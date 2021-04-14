У США та ЄС припинили вакцинувати сироваткою Johnson & Johnson [ Редактировать ]
США та ЄС призупинили використання вакцини компанії Johnson & Johnson через випадки тромбозу одразу після щеплення. Препаратом вакцинували близько семи мільйонів. Появу тромбів зафіксували у шістьох усі молоді жінки.
Одна з них померла, ще одна в критичному стані. Втім, експерти наполягають, що ризик від щеплення препаратом Johnson & Johnson надзвичайно малий у порівнянні з небезпекою для здоров'я від коронавірусу. Раніше низка країн призупинила застосування вакцини AstraZeneca через виникнення тромбів.
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