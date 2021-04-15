Указ Байден підпише після узгодження із держдепартаментом і міністерством фінансів

Сполучені Штати сьогодні оголосять про нові санкції проти Росії. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела в адміністрації президента.

Обмеження запроваджують через кібератаки на державні установи і втручання в американські вибори. У списку кілька російських посадовців та компаній.

До того ж Вашингтон збирається вислати із країни десяток російських дипломатів. Указ Байден підпише після узгодження із держдепартаментом і міністерством фінансів.