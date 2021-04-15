На Київщині зник хлопчик: триває пошукова операція [ Редактировать ]
Масштабна пошукова операція триває на Київщині. Зник дворічний хлопчик Богдан Уніченко. Надзвичайна подія трапилась у селі Рагівка Вишгородського району. Дитина зникла напередодні близько 16.00 години.
Батьки повідомили про це лише за п'ять годин - кажуть у поліції. Шукали всю ніч, але безрезультатно. Зараз до операції залучили аеророзвідку, нацгвардію та волонтерів.
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