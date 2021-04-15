Шукали всю ніч, але безрезультатно

Масштабна пошукова операція триває на Київщині. Зник дворічний хлопчик Богдан Уніченко. Надзвичайна подія трапилась у селі Рагівка Вишгородського району. Дитина зникла напередодні близько 16.00 години.

Батьки повідомили про це лише за п'ять годин - кажуть у поліції. Шукали всю ніч, але безрезультатно. Зараз до операції залучили аеророзвідку, нацгвардію та волонтерів.