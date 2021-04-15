Популярный лоукостер закрыл продажу билетов на 15 рейсов из Украины [ Редактировать ]
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Украинская авиакомпания SkyUp исключила из системы бронирования 15 рейсов из Украины в Европу, которые планировалось запустить в летнем расписании полетов. Об этом сообщает Avianews.
Теперь нельзя купить авиабилеты на все маршруты из аэропорта Борисполь в Германию - Берлин, Ганновер, Нюрнберг, Гамбург, Дюссельдорф, Мюнхен, Штутгарт.
Также продажа закрыта на маршруты Киев-Копенгаген, Киев-Стокгольм и Киев-Острава.
Нельзя купить и билеты на рейсы из Львова в Аликанте, Лодзь, Бергамо, Париж и Прагу.
Авиакомпания пока не прокомментировала свое решение, но обычно изъятие рейсов из системы бронирования происходит, когда авиаперевозчик отказывается от полетов и отменяет рейсы. В данном случае это может быть связано с низким спросом на маршруты в Европу из-за того, что страны Евросоюза до сих пор не назвали дату открытия своих границ для граждан Украины.
Avianews объясняет, что при отмене рейсов SkyUp уже несколько месяцев зачисляет средства на баланс в личном кабинете пассажира на своем сайте. Этот кредит можно использовать для покупки новых авиабилетов и услуг SkyUp.
Если пассажир хочет вернуть деньги, ему необходимо пройти сложную процедуру для вывода средств с баланса.
Напомним, что в начале года европейские лоукостеры массово отменили рейсы из Украины.
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Запрет на полеты будет действовать с 15 апреля по 1 июня. Будут отменены все чартерные и регулярные авиарейсы, за исключением двух рейсов в неделю. Авиарейсы возобновят, если ситуация там стабилизируется ситуация с COVID-19