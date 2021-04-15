Украинская авиакомпания SkyUp исключила из системы бронирования 15 рейсов из Украины в Европу, которые планировалось запустить в летнем расписании полетов. Об этом сообщает Avianews.

Теперь нельзя купить авиабилеты на все маршруты из аэропорта Борисполь в Германию - Берлин, Ганновер, Нюрнберг, Гамбург, Дюссельдорф, Мюнхен, Штутгарт.

Также продажа закрыта на маршруты Киев-Копенгаген, Киев-Стокгольм и Киев-Острава.

Нельзя купить и билеты на рейсы из Львова в Аликанте, Лодзь, Бергамо, Париж и Прагу.

Авиакомпания пока не прокомментировала свое решение, но обычно изъятие рейсов из системы бронирования происходит, когда авиаперевозчик отказывается от полетов и отменяет рейсы. В данном случае это может быть связано с низким спросом на маршруты в Европу из-за того, что страны Евросоюза до сих пор не назвали дату открытия своих границ для граждан Украины.

Avianews объясняет, что при отмене рейсов SkyUp уже несколько месяцев зачисляет средства на баланс в личном кабинете пассажира на своем сайте. Этот кредит можно использовать для покупки новых авиабилетов и услуг SkyUp.

Если пассажир хочет вернуть деньги, ему необходимо пройти сложную процедуру для вывода средств с баланса.

Напомним, что в начале года европейские лоукостеры массово отменили рейсы из Украины.