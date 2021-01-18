Wizz Air

Венгерская авиакомпания Wizz Air оставила в расписании полетов из аэропорта "Киев" (Жуляны) только 11 рейсов до конца января 2020 года.

Об этом можно узнать из системы онлайн-бронирования лоукостера. До конца января Wizz Air будет летать по 11 направлениям: в Биллунн, Копенгаген, Вильнюс, Берлин, Дортмунд, Мемминген, Лондон, Варшаву, Вроцлав, Катовице и Пардубице.

В феврале будут возобновлены полеты из украинской столицы в Вену, Ригу и Гданьск.

Остальные направления Wizz Air поставил в расписание с марта за исключением Лейпцига. Продажа билетов на этот маршрут сейчас приостановлена, что может свидетельствовать о возможном закрытии направления.

По данным издания Avianews, Wizz Air после новогодних праздников оставил в расписании из аэропорта "Киев" 40% от анонсированной маршрутной сети из 35 направлений.

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Ryanair

Другой крупной лоукостер - ирландская авиакомпания Ryanair до конца марта приостанавливает полеты примерно по 70% маршрутам из столичного аэропорта "Борисполь". Об этом свидетельствует система бронирования авиакомпании.

На постоянной регулярной основе будут совершаться рейсы только в Вену, Берлин и Валенсию. До начала летнего сезона Ryanair приостановил рейсы из Харькова и Херсона.

С февраля Ryanair планирует возобновить рейсы из Киева в Краков, Познань, Пафос (Греция), Мадрид, Лондон и Манчестер. К концу марта из "Борисполя" можно будет улететь по 26 направлениям.

На данный момент закрыта продажа билетов из Киева в Кельн, Дублин, Быдгощ и Барселону. Это может свидетельствовать как о том, что Ryanair еще не определился с расписанием в эти города, так и о предстоящем уходе с маршрутов.

Из Львова до 1 февраля остается один постоянный рейс - в Лондон. С февраля будут возобновлены полет в итальянскую Болонью.

Из Одессы с Ryanair будет летать в Краков, Гданськ и Дюссельдорф.

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SkyUp

Расширяет географию своих полетов авиакомпания SkyUp. В частности, объявлено о запуске с 25 апреля 2021 года прямых рейсов из Киева в чешский город Брно. Полеты будут осуществляться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям.

Минимальная заявленная цена авиабилетов в одну сторону начинается от 966 грн. В стоимость включена перевозка только ручной клади, багаж оплачивается дополнительно.

На данный момент SkyUp летает в два чешских города - Прагу и Пардубице. У авиакомпании также есть права на запуск прямых рейсов из Киева в Остраву с частотой до трех раз в неделю.

Кроме того, SkyUp анонсировал открытие прямых регулярных рейсов из Киева в Гамбург с 29 мая 2021 года.

Задекларированная минимальная цена авиабилетов в одну сторону с учетом провоза только ручной клади начинается от 1953 грн (56 евро).

Также SkyUp объявил об открытии с 30 марта прямых регулярных рейсов из Киева в немецкий Мемминген - аэропорт в 120 км от Мюнхена.

Самолеты будут летать трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Задекларированная минимальная стоимость авиабилетов в одну сторону с учетом перевозки только ручной клади начинается от 1963 грн (56 евро).

Мемминген стал пятым по счету немецким направлением SkyUp в Германию. Ранее авиакомпания открыла продажи билетов на рейсы из Киева в Берлин, Гамбург, Дюссельдорф и Штутгарт.

Ранее сообщалось, что авиакомпаниям запретят продавать билеты в страны, куда не пускают украинцев.