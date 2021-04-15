После того, как правоохранители расширили радиус поиска 2-летнего Богдана Униченко, который исчез 14 апреля в селе Раговка Киевской области, полиции удалось найти ребенка. Мальчика нашли целым и невредимым. О радостной находке сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

Информация о пропаже ребенка из села Раговка Вышгородского района поступила правоохранителям около 21:00 14 апреля.

"Мать ребенка обнаружила отсутствие сына около 16:00 и с тех пор пыталась найти мальчика собственными силами, однако вскоре обратилась в полицию", - подчеркнули в полиции, призвав мобилизироваться граждан, располагающих тепловизорами и приборами ночного видения.

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"Это лучший в жизни подарок оперативникам полиции Киевской области на День уголовного розыска! Спасибо всем!", - написал Небытов.

Напомним, в начале марта под Херсоном пропала семилетняя Маша Борисова. Ее поиски продолжались четверо суток, потом правоохранители нашли тело ребенка со следами насильственной смерти. По подозрению в убийстве девочки задержали соседа, он сознался в преступлении.