Закон о санкциях: в СНБО поручили подготовить изменения [ Редактировать ]
В четверг, 15 апреля, в ходе заседания Совет национальной безопасности и обороны решил обновить действующий закон о санкциях в Украине. Об этом сообщили в аппарате СНБО.
Так, СНБО поручил Кабинету министров разработать соответствующий законопроект.
Как рассказали в СНБО, на сегодняшнем заседании премьер-министр Денис Шмыгаль доложил о выполнении предыдущего решения СНБО от мая 2020 года о введении санкции.
По результатам рассмотрения этого вопроса Кабмину поручено обеспечить подготовку и представление президенту законопроекта о внесении изменений в законодательные акты по усовершенствованию процедуры применения, реализации и мониторинга персональных специальных экономических и других санкций".
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