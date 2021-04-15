Компания Google профинансирует покупку вакцин от коронавируса для стран с низким и средним уровнем доходов. Об этом сообщает пресс-служба Google.

Компания намерена купить 250 тысяч доз препаратов.

Средства направят альянсу GAVI - партнерству частных и правительственных организаций, которое стремится увеличить доступность вакцин в бедных странах.

Также дополнительно компания выделит 250 млн долларов в виде грантов, которые пойдут на распространение точной информации о вакцинах. Компания направит средства правительствам, сообществам и организациям, в том числе Всемирной организации здравоохранения.

Всего на эти цели компания Google уже выделила 800 млн долларов.

Кроме того, первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer, которые доставят в Украину в рамках программы COVAX, используют для прививок персонала и жильцов домов престарелых. К тому же вакциной от Pfizer начнут прививать сотрудников Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Госпогранслужбы.

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