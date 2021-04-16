В Украине готовятся к легализации медицинской марихуаны. Профильный комитет Верховной Рады практически завершил работу над общим документом о легализации.

Член парламентского комитета по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина,является и автором одного из законопроектов, рассказала детали, пишет "РБК-Украина".

Документ, который готовит комитет, выписан на базе четырех ранее внесенных законопроектов.

Он будет регулировать использование лекарств на основе медицинского каннабиса, контроль за их применением и производство этих препаратов в Украине. Следить за оборотом и использованием средств из марихуаны должны будут и Минздрав, и МВД.

Минздрав планирует решить вопрос легализации через постановление, а потому торопиться с законопроектом ненужно, сообщил источник издания в монобольшинстве.

Напомним, что в декабре 2020 года ООН исключила марихуану из опасных наркотиков.

Ранее сообщалось, что Украина готова к легализации медикаментов на основе каннабиса, однако разрешать использовать марихуану в рекреационных целях нельзя. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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