В американском штате Техас преступник, врезавшись на автомобиле в один из терминалов аэропорта Сан-Антонио, открыл стрельбу из огнестрельного оружия по работникам.

Злоумышленник обладал огромным количеством боеприпасов и отстреливался от правоохранителей в течении длительного времени. В результате инцидента ранения получили два человека.

У стрелявшего было много патронов, он стрелял без разбора. Нам повезло, что сегодня пострадали немного человек.

Отмечается, что в ходе перестрелки мужчина-стрелок погиб. В ходе следственных мероприятий стало известно, что он страдал психическим заболеванием. Также было установлено, что этот же человек ранее в четверг устроил стрельбу на одном из шоссе города. Тогда обошлось без пострадавших, в настоящее время аэропорт работает в обычном режиме.

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Кроме того, в трех спа-салонах в штате Джорджия, США, произошла стрельба, в результате инцидента погибли семь человек. Еще двое людей пострадали, убитые были азиатского происхождения, при этом связь между убийствами пока не установлена.

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