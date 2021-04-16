Руководство Государства Израиль приняло решение снять карантинное ограничение в виде ношения защитных масок на улицах. Такое заявление сделал министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн.

По его словам, в закрытых помещениях ношение масок по-прежнему будет обязательным. Столь важное решение было принято в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация в стране имеет тенденцию к улучшению.

Маски призваны защитить нас от коронавируса. После того, как специалисты пришли к выводу, что они больше не нужны на свежем воздухе, я их отменил. Благодаря вакцинации уровень заболеваемости в Израиле невысокий, и это сделало возможным новое послабление.

Отмечается, что на территории Израиля полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции прошли более 53% граждан, при этом первую прививку получили более 57% населения.

Читайте также, Государство Израиль открывает свои границы для всех желающих туристов с 23 марта 2021 года. Это решение касается только людей у которых присутствует справка о прохождении вакцинации от COVID-19, в страну смогут въехать люди, переболевшие коронавирусом с соответствующим документом.

Кроме того, в Израиле начали закрывать отделения по лечению коронавирусной инфекции в медицинских центрах во всех уголках страны. Всего в больницах страны сейчас проходят лечение от коронавируса менее 400 граждан Израиля.

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