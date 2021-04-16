В пятницу, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что поддержка Украины со стороны США не изменится после смены власти. Об этом он сказал в интервью изданию Le Figaro, текст которого опубликован на сайте Офиса президента.

Есть отношения между США и Украиной. Так, президенты могут улучшить эти отношения, но общее настроение изменить сложно. Соединенные Штаты хорошо относятся к Украине, поддерживают ее. Каким бы ни был президент США, каким бы ни был президент Украины, такие отношения будут.

Зеленский добавил, что с пониманием отнесся к длительному ожиданию телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

Да, долго. Но ничего, это нормально. Я понимаю, что Соединенные Штаты - большая страна и что у них есть отношения, поддержка или сложности со многими странами. Я не говорю, что мы особенные и самые главные для США, но я очень хотел бы, чтобы так было. Хотя, мне кажется, сейчас в Европейской части мира из-за того, что происходит в Украине, мы очень важны.

Зеленский напомнил, что Байден бывал в Украине и лучше понимает ее специфику.

Он лучше понимает "украинский вопрос", как мне кажется. Но судить надо все равно по результатам. А для результата требуется некоторое время...Когда пройдет время, я обязательно скажу, кто из президентов США лучше для Украины.

Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Россия пытается провоцировать Украину и хочет, чтобы украинцы боялись.

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