Восемь человек погибли в результате стрельбы, устроенной преступником на объекте почтовой компании FedEx В городе Индианаполис (штат Индиана). Об этом сообщает местное издание IndyStar со ссылкой на представителя местного отделения полиции Джина Кука.

Еще нескольких человек госпитализировали, их число не уточняется. Стрельба произошла в юго-западной части на объекте FedEx недалеко от аэропорта Индианаполиса около 6:00 по киевскому времени.

Полиция заявила, что стрелок покончил с собой и больше не представляет угрозы. В FedEx заявили, что знают об инциденте и сотрудничают со следствием для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Из-за стрельбы власти ненадолго закрывали межштатную автомагистраль 70. Сейчас она вновь открыта без доступа к улице Ameriplex Parkway. Подъезды к аэропорту открыты.

This is raw video of the scene. Just got news of a different media staging area. Will head there and update. pic.twitter.com/PuUeVKyn0S