Бойня в США: восемь человек погибли при стрельбе на объекте FedEx [ Редактировать ]
Источник: Usa Today
Восемь человек погибли в результате стрельбы, устроенной преступником на объекте почтовой компании FedEx В городе Индианаполис (штат Индиана). Об этом сообщает местное издание IndyStar со ссылкой на представителя местного отделения полиции Джина Кука.
Еще нескольких человек госпитализировали, их число не уточняется. Стрельба произошла в юго-западной части на объекте FedEx недалеко от аэропорта Индианаполиса около 6:00 по киевскому времени.
Полиция заявила, что стрелок покончил с собой и больше не представляет угрозы. В FedEx заявили, что знают об инциденте и сотрудничают со следствием для выяснения всех обстоятельств инцидента.
Из-за стрельбы власти ненадолго закрывали межштатную автомагистраль 70. Сейчас она вновь открыта без доступа к улице Ameriplex Parkway. Подъезды к аэропорту открыты.
This is raw video of the scene. Just got news of a different media staging area. Will head there and update. pic.twitter.com/PuUeVKyn0S— Mykal McEldowney (@mykalmphoto) April 16, 2021
Напомним, что ранее в аэропорту штата Техас мужчина открыл стрельбу по сотрудникам. Он был убит в перестрелке. Как оказалось, стрелок страдал психическим заболеванием.
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