В пятницу, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон начали переговоры. К ним потом присоединится канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Встреча проходит в Елисейском дворце из-за роста напряженности в Украине на фоне наращивания Россией военных сил на границе.

В Париже, в Елисейском дворце, началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Французской Республики Эммануэля Макрона в формате один на один.

Также к их переговорам присоединится Ангела Меркель. Зеленский ранее сказал, что пока что "нормандский формат" имеет такой вид.

Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Россия пытается провоцировать Украину и хочет, чтобы украинцы боялись.

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