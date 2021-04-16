Заместитель министра обороны Игорь Халимон не смог объяснить, почему Минобороны всячески способствует победам своего тендерного монополиста "Вийсьсеравис-волонтер" при закупках, а также почему до сих пор игнорирует решение суда, которым победа компании была признана незаконной. Об этом шла речь во время заседания Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

По словам нардепа Александра Савы незаконность тендерных побед поставщика "Вийсьсеравис-волонтер" установлена АМКУ и судом.

"У вас было решение АМКУ и суда по компании, которая обслуживала и поставляла... вы почему не учли, ни решение суда, ни АМКУ", - сказал он.

Вместо ответа на вопрос Халимон начал говорить о компании-конкуренте "Вийсьсеравис-волонтера", у которой прокуратура якобы "установила" нарушения.

Как выяснили депутаты, письмо прокуратуры Киева против конкурента монополиста появился как раз накануне заседания тендерного комитета. В нем прокурор информировала МО о якобы установленном факте нарушения - "подделке документов". Но приняв во внимание дату письма и дату регистрации заявления о нарушениях, депутаты констатировали - за одни сутки прокуратура не могла установить факт подделки, ведь для этого нужны как минимум экспертизы. И вообще, устанавливать подобные факты уполномочен только суд.

Поэтому письмо от прокурора киевской прокуратуры, который и стал основанием для очередной победы "Вийсьсеравис-волонтер" депутаты поставили под сомнение. А некоторые откровенно назвали "заказными".

Более того, парламентарии приняли решение обратиться к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой касательно проверки подчиненных, которые вероятно "подыграли" заинтересованным лицам МО в лоббировании интересов компании-монополиста.

Впоследствии, депутаты вновь поинтересовались у Халимона, почему он все же игнорирует решение суда, которым нарушения были действительно установлены, однако именно у "Вийсьсеравис-волонтера". Тот ответил, что "не помнит".

По словам нардепа Соломии Бобровской, на военных со стороны МО осуществляется давление, когда те отказываются принимать гнилые, испорченные и перемороженные продукты от "Вийсьсеравису".

А нардеп Михаил Заброский заявил, что даже располагает записями разговоров, на которых Халимон лично угрожает военным.

По данным СМИ, рынок поставки продуктов ВСУ монополизирован сегодня на 90% компанией "Вийсьсеравис-волонтер". И такая ситуация представляет угрозу нацбезопасности. На качество продуктов от этого поставщика поступило уже 80 жалоб.