У п'ятницю, 16 квітня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив про необхідність створення середнього класу в Україні.

Яка головна проблема держави сьогодні? Це відсутність середнього класу. Є багаті люди та дуже бідні люди. Це величезна проблема. В усьому світі тримає державу середній клас - ті, хто працює, заробляє, живе добре, але не надто багаті. Для нас відкриття ринку землі має стати інструментом, який дозволить створити цей середній клас. В нас його немає. Але ми можемо його створити.

"Ці 30 тисяч сімейних фермерів - це мізерна кількість. Їх має бути півмільйона і більше. В нас мільйони людей живуть на селі. В нас є унікальний інструмент сьогодні. Ми можемо так відкрити ринок землі, щоб в нас створились ці фермери, які обробляють 50-100 гектарів і вони будуть тим самим середнім класом", - додав він.

Наша фракція вимагала, щоб не було дозволено продаж державної землі. Друге - обмеження щодо кількості гектарів, і був компроміс начеб-то на три роки, за які ми маємо внести зміни.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про ринок землі.