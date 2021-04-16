Ринок землі: в Україні потрібно створити умови для середнього класу - Гончаренко [ Редактировать ]
У п'ятницю, 16 квітня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив про необхідність створення середнього класу в Україні.
Яка головна проблема держави сьогодні? Це відсутність середнього класу. Є багаті люди та дуже бідні люди. Це величезна проблема. В усьому світі тримає державу середній клас - ті, хто працює, заробляє, живе добре, але не надто багаті. Для нас відкриття ринку землі має стати інструментом, який дозволить створити цей середній клас. В нас його немає. Але ми можемо його створити.
"Ці 30 тисяч сімейних фермерів - це мізерна кількість. Їх має бути півмільйона і більше. В нас мільйони людей живуть на селі. В нас є унікальний інструмент сьогодні. Ми можемо так відкрити ринок землі, щоб в нас створились ці фермери, які обробляють 50-100 гектарів і вони будуть тим самим середнім класом", - додав він.
Наша фракція вимагала, щоб не було дозволено продаж державної землі. Друге - обмеження щодо кількості гектарів, і був компроміс начеб-то на три роки, за які ми маємо внести зміни.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про ринок землі.
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