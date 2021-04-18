Ці цифри вже кілька місяців є діагнозом для всієї медичної системи України. Торік звільнилися майже 40 тисяч лікарів та медсестр. А ті, хто залишилися, швидко й самі стали пацієнтами. 73 тисячі українських медиків перехворіли на ковід. І довести інфікування на роботі змогли одиниці.

Лікарів ганяють колами бюрократичного пекла різноманітних комісій та кабінетів. Чому ж влада не виконує обіцянок? І як одне слово в одному урядовому документі - кидає сотні медиків за межу виживання, розкаже Інна Томіна.

Рік ковідної боротьби з перемінним успіхом. Інфекція постійно мутує й накриває хвилями.

У нас вільних лишилось 14 місць! Але до ранку їх не буде.

У кожній області різна статистика, але в палатах ситуація однакова. На відео, яке знімають самі лікарі в реанімаціях, видно стан пацієнтів. Ті, кому краще, лежать у кисневих масках.

Лікарка над дідусем в концентраторі в палаті підбадьорює і гладить по голові.

Молодець. Спокійненько лежимо. Все буде добре!

Найтяжчі хворі на ШВЛах. Через шалене навантаження і кадровий голод у більшості ковідних лікарень медперсонал працює без вихідних, а іноді й цілодобово.

Ну, ми задіяли практично всі резерви лікарні. В наших бригадах працюють лікарі-хірурги, лікарі-урологи.

Ще на початку пандемії влада визнала - лікарі нині, як військові на фронті.

Наразі кожен лікар фактично теж перебуває на передовій, воюючи за наше здоров'я та життя.

Вони рятують нас, та часом - ціна порятунку для них самих занадто висока.

Ще донедавна знаний хірург на все містечко Боярку. Учень самого Амосова, а тепер... прикутий до ліжка пацієнт.

Ірина Бакуновська, донька хворого лікаря:

Он ездил прекрасно на велосипеде, каждое утро. Тут есть люди, которые занимаются спортом - они все его знали. Он очень активный человек. Очень.

Історію свого батька-медика Євгена Бакуновського розповідає пані Ірина. Каже, тут у хірургії Боярської міської лікарні він пропрацював понад 30 років. Торік перевівся у військкомат, де й підхопив вірус.

Ірина Бакуновська, донька хворого лікаря:

К ним пришел мальчик, который был болен на ковид. Заболел не только он, там несколько человек. И 5 октября он пришел домой с температурой, 11 октября у него подтвердился тест положительный на ковид. Его положили в больницу, в наше инфекционное отделение, а 21 октября у него случился инсульт.

І наслідки інсульту вкрай тяжкі. Після трьох тижнів реанімації лікаря виписали. Однак він не рухається, не розмовляє і не впізнає рідних. Влада обіцяла, що в таких випадках держава дасть компенсацію, яка дуже потрібна для реабілітації й догляду. Йдеться про 800 тисяч гривень. Однак родина досі не може довести комісії, що це наслідки не загального, а професійного захворювання.

Заключение профпатолога, о том что этот случай підпадає під процедуру розслідування. Дальше. За ним был следующий документ, который "Акт про нещасний випадок", где написано "Цей випадок слід вважати гострим професійним захворюванням, яке отримано потерпілим при виконанні посадових обовязків". То есть два документа, которые говорят,что это "нещасний випадок", а заключение МСЭК "Загальне захворювання".

Чому в документах суперечності? І Хто блокує процес? Ідемо до місцевої комісії.

Ой, підождіть, підождіть. Що ви зразу з камерами все.

Пояснення голови короткі. Жодної несправедливості - там не вбачають.

По тим документам, що до нас поступили - ми винесли рішення. Коли хворий не погоджується - він має право оскаржувати. Вони звертались на обласну комісію. Все!

А поки триває оскарження, чоловіку навіть не виплатили лікарняних! Бо немає вердикту, де ж він заразився і за яким тарифом нараховувати гроші. Для рідних це - найобурливіше.

Ірина Бакуновська, донька хворого лікаря:

Дома болела мама, у мамы онкология, мы ее очень берегли. Очень. Как бы перчатки маски, это было обязательное условия вообще нахождения с ней. И потом мама была после операции - она точно никуда не выходила. Это сто процентов.

Юристи певні: пан Євген заразився саме в лікарні, на робочому місці. Але бюрократичний пін-понг документами між адміністрацією закладу, комісіями і фондом соцстрахування - триває.

Олена Сторожук, адвокат:

Невірно зазначене ім'я, невірно зазначена дата. Такі речі, які відповідно до постанови вони мають право виправити наказом самого головлікаря. На сьогоднішній день вони винесли новий наказ, яким знову призначили комісію для проведення. Але знову ж таки ця комісія нічого не робить, бо голова призначений - на лікарняному.

Колеги постраждалого хірурга визнають, що ризик інсульту при коронавірусі високий!

Петро Крот, лікар-хірург боярської лікарні:

Тромбоемболічні ускладнення, коли з током крові заноситься тромб. Значить, в результаті того, що згущення наступає.

Так пан Петро коментує ситуацію як медик. А згодом ось так уже як товариш пана Євгена.

Коли приїжджаю у мене сльози виступають. Коли 30 років. Вони віддають себе професії і людям, а натомість отримують - бездушну бюрократію. І ні копійки з обіцяної допомоги.

Ірина Сисоєнко, медичний юрист:

Зрозуміло, що не може навіть мова йти про те, що якщо медик працює в ковідній лікарні, що захворіти на ковід він міг десь ідучи в транспорті чи десь дома захворіти, да?! Ми ж всі це дуже добре розуміємо.

Ця історія не поодинока. Насправді їх по країні сотні.

Олена Сторожук, адвокат:

Це в даному випадку родина звернулась, бо в них вже край взагалі, а ті хто ще працює, кого не звалило, то ті продовжують працювати. Я не думаю, що вони тратять свій час на звернення до юристів.

Офіційно в Україні відомо про 73 тисячі інфікованих медиків.

Ірина Сисоєнко, медичний юрист:

І лише 7 відсотків, це трошки більше ніж 7 тисячам встановили, що це відбулося під час виконання професійних обов'язків це дуже мало і на жаль, ми бачимо що 231 медпрацівник загинув в результаті ковіду.

У фонді соцстрахування нам відповіли, що на сьогодні 100 сімей померлих медиків отримали виплати. І лише 10, які стали інвалідами. Щодо решти випадків розслідування тривають. Ба більше в урядовій постанові чорним по білому написано, і це робить компенсації лише... мріями! Гроші постраждалим медикам держава виплачує лише в календарному році. Тобто родина Бакуновських із Боярки - "запізнилася"?

Олена Сторожук, адвокат:

Випадок стався в минулому році, а факт інвалідності підтверджуються в цьому році. То навіть, якщо ми доб'ємося оформлення документів належним чином, то виплати можуть не відбутися з таких підстав, що це слово Календарний не дасть змогу виплатити.

Чи свідомо в документ заклали цей блокуючий чинник? Відповіді поки що редакція не має. Однак, хоче почути. Як і всі лікарі.