Переболевших коронавирусом будут заново заражать: какой смысл эксперимента [ Редактировать ]
Стартовали исследования, в ходе которых переболевших коронавирусом добровольцев заново заразят вирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает пресс-служба Оксфордского университета.
Эксперимент проводится для изучения реакции иммунной системы человека на повторное проникновение патогена в организм.
Такой эксперимент необходим для установления уровня иммунного ответа, который сможет предотвратить заболевание, и как иммунная система человека отреагирует на вирус во второй раз.
Добровольцы должны быть невакцинированными и иметь антитела к коронавирусу, при этом они должны к началу эксперимента успеть полностью выздороветь.
Эксперимент будет проходить в два этапа с разными группами участников на каждом этапе.
- На первом этапе, который начнется в апреле текущего года, добровольцы получат "минимальную дозу" коронавируса. Для этого этапа университету потребуются 64 добровольца в возрасте от 18 до 30 лет. Участники исследования будут помещены на карантин как минимум на 17 дней. Они также пройдут многочисленные обследования, включая компьютерную томографию легких.
- На втором этапе, который, как сообщается в пресс-релизе, начнется летом 2021 года. Все участники будут инфицированы "стандартизированной дозой" вируса, объем которой планируется установить во время первого этапа. Исследование планируется завершить в течение 12 месяцев.
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