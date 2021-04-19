Стартовали исследования, в ходе которых переболевших коронавирусом добровольцев заново заразят вирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает пресс-служба Оксфордского университета.

Эксперимент проводится для изучения реакции иммунной системы человека на повторное проникновение патогена в организм.

Такой эксперимент необходим для установления уровня иммунного ответа, который сможет предотвратить заболевание, и как иммунная система человека отреагирует на вирус во второй раз.

Добровольцы должны быть невакцинированными и иметь антитела к коронавирусу, при этом они должны к началу эксперимента успеть полностью выздороветь.

Эксперимент будет проходить в два этапа с разными группами участников на каждом этапе.

На первом этапе , который начнется в апреле текущего года, добровольцы получат "минимальную дозу" коронавируса. Для этого этапа университету потребуются 64 добровольца в возрасте от 18 до 30 лет. Участники исследования будут помещены на карантин как минимум на 17 дней. Они также пройдут многочисленные обследования, включая компьютерную томографию легких.

, который начнется в апреле текущего года, добровольцы получат "минимальную дозу" коронавируса. Для этого этапа университету потребуются 64 добровольца в возрасте от 18 до 30 лет. Участники исследования будут помещены на карантин как минимум на 17 дней. Они также пройдут многочисленные обследования, включая компьютерную томографию легких. На втором этапе, который, как сообщается в пресс-релизе, начнется летом 2021 года. Все участники будут инфицированы "стандартизированной дозой" вируса, объем которой планируется установить во время первого этапа. Исследование планируется завершить в течение 12 месяцев.

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