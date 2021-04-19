"Слуги народа" потребовали расторжения дипломатических отношений с Россией [ Редактировать ]
Источник: Кабинет министров Украины
Расторжения дипломатических отношений с Россией требует фракция президентской партии "Слуга народа" в Верховной Раде. Об этом говорится в заявлении фракции, которое опубликовала в Facebook народный депутат Елизавета Богуцкая.
"Призываем Президента Украины Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины:
- расторгнуть дипломатические отношения с Российской Федерацией;
- внести на рассмотрение Рады проект закона "О территориальной обороне";
- провести призыв резервистов в ВСУ и заблаговременно начать проведение мероприятий мобилизации".
Кроме того, "Слуги народа" предлагают обратиться к правительствам стран, подписавших Будапештский меморандум (США и Великобритании), с просьбой о временном направлении своих военных контингентов на территорию Украины в качестве сдерживающего фактора возможной агрессии со стороны России.
Члены президентской фракции также предлагают обратиться к странам НАТО с предложением временно развернуть на территории Украины подразделения противокорабельных ракет и противовоздушной и противоракетной обороны, а также боевых кораблей.
Действия России составляют экзистенциальную угрозу для Украины. В сложившейся ситуации, принимая во внимание историю взаимоотношений Украины с Россией, особенно, последние семь лет этой истории, Украина не имеет иного выбора, чем воспринимать действия России, как реальные приготовления к расширению вооруженной агрессии или масштабной военной провокации против нашего государства.
Напомним, что с 27 июля 2020 года на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие.
26 марта на Донбассе произошло резкое обострение ситуации. Тогда в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военнослужащих, двое получили ранения.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный путь к окончанию войны - вступление Украины в НАТО.
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