Расторжения дипломатических отношений с Россией требует фракция президентской партии "Слуга народа" в Верховной Раде. Об этом говорится в заявлении фракции, которое опубликовала в Facebook народный депутат Елизавета Богуцкая.

"Призываем Президента Украины Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины:

расторгнуть дипломатические отношения с Российской Федерацией;

внести на рассмотрение Рады проект закона "О территориальной обороне";

провести призыв резервистов в ВСУ и заблаговременно начать проведение мероприятий мобилизации".

Кроме того, "Слуги народа" предлагают обратиться к правительствам стран, подписавших Будапештский меморандум (США и Великобритании), с просьбой о временном направлении своих военных контингентов на территорию Украины в качестве сдерживающего фактора возможной агрессии со стороны России.

Члены президентской фракции также предлагают обратиться к странам НАТО с предложением временно развернуть на территории Украины подразделения противокорабельных ракет и противовоздушной и противоракетной обороны, а также боевых кораблей.

Действия России составляют экзистенциальную угрозу для Украины. В сложившейся ситуации, принимая во внимание историю взаимоотношений Украины с Россией, особенно, последние семь лет этой истории, Украина не имеет иного выбора, чем воспринимать действия России, как реальные приготовления к расширению вооруженной агрессии или масштабной военной провокации против нашего государства.

Напомним, что с 27 июля 2020 года на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие.

26 марта на Донбассе произошло резкое обострение ситуации. Тогда в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военнослужащих, двое получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный путь к окончанию войны - вступление Украины в НАТО.