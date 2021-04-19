Из городов Украины запускают рейсы на Кипр [ Редактировать ]
Авиакомпания SkyUp анонсировала запуск самолетов в кипрский город Ларнака из Харькова, Запорожья и Львова. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Первый полет запланирован на 1 мая.
Рейсы будут осуществляться по четвергам и воскресеньям.
Полеты в направлении Запорожье - Ларнака - Запорожье начнутся с 31 мая, а в направлении Харьков - Ларнака - Харьков авиарейсы начнут осуществляться 1 мая. При этом с 27 мая SkyUp запустит авиарейс Львов - Ларнака - Львов.
В компании сообщили, что 17 апреля был осуществлен первый в этом году рейс из Киева в Ларнаку.
Ранее сообщалось, что в аэропорту задержали туристов с фальшивыми тестами на COVID. Двое мужчин и семь женщин хотели сесть в самолет, направлявшийся в Марокко.
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