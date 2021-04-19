Авиакомпания SkyUp анонсировала запуск самолетов в кипрский город Ларнака из Харькова, Запорожья и Львова. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Первый полет запланирован на 1 мая.

Рейсы будут осуществляться по четвергам и воскресеньям.

Полеты в направлении Запорожье - Ларнака - Запорожье начнутся с 31 мая, а в направлении Харьков - Ларнака - Харьков авиарейсы начнут осуществляться 1 мая. При этом с 27 мая SkyUp запустит авиарейс Львов - Ларнака - Львов.

В компании сообщили, что 17 апреля был осуществлен первый в этом году рейс из Киева в Ларнаку.

Ранее сообщалось, что в аэропорту задержали туристов с фальшивыми тестами на COVID. Двое мужчин и семь женщин хотели сесть в самолет, направлявшийся в Марокко.

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